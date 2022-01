Bundesliga: Bayer Leverkusen besiegt den FC Augsburg und festigt Platz drei

Bayer-Youngster Amine Adli bediente nach einer Kombination durch die Mitte in der 24. Minute den französischen Nationalspieler, der den Ball aus halblinker Position trocken im Tor versenkte. Leverkusens Top-Torjäger Patrick Schick blieb die gesamte Partie über blass, scheiterte in der 41. Minute mit seinem einzigen Torschuss an Gikiewicz.