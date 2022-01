Bundesliga: Bayer Leverkusen ist auch nach dem Abschied von Rudi Völler gut aufgestellt - Kolumne von Tobias Holtkamp

Bevor die Bayer-Leute Azmoun in Dubai, am Rande des Trainingslagers mit St. Petersburg, zum Vertragsabschluss trafen, hatten sie ihm viele Einblicke in ihre konkrete Vorstellung und Weiterentwicklung des Bayer-typischen Offensivfußballs gegeben, aber auch in strategische Planungen und Klub-Ziele der kommenden Jahre. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)