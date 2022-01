Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr)

Wer die Borussia als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 38 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 33 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Zwischenbilanz von Gladbach liest sich wie folgt: sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen.