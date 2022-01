Bundesliga, Borussia Mönchengladbach: Ex-Kapitän Filip Daems über die Krise der Fohlen

Daems: Wir hatten früher auch mal so eine Situation. Da kann man ein paar Mal als Mannschaft zusammensitzen, was, denke ich, schon passiert ist. Letztendlich muss es aber auf dem Platz passieren, da kannst du so viel reden, wie du willst. Sie brauchen einen Erfolg, deswegen war es schade, dass sie gegen Hoffenheim in letzter Minute den Ausgleich kassiert haben. Sonst hätten sie mit einem guten Gefühl in die Pause gehen können. Jeder in der Mannschaft weiß, dass er mehr bringen muss. Einige Spieler waren aber auch verletzt, wie Marcus Thuram, der seine Leistung aus der Vorsaison nicht gebracht hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)