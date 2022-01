Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, 2:3 (2:0)

Ein Doppelpack brachte die Eintracht in eine komfortable Position: Rafael Borré war gleich zweimal zur Stelle (14./23.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. Wenige Minuten später verkürzte Dortmund auf 1:2 (70.). In der 86. Minute gelang Borussia Dortmund, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Jude Bellingham nach einer Vorlage von Thomas Meunier. Eintracht Frankfurt kam nicht mehr ins Spiel zurück, Mahmoud Dahoud brachte den BVB sogar in Führung (88.). Die Eintracht ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Dortmund nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.