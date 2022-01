Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen den BVB ausbauen. Die Eintracht gewann das letzte Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 und nimmt mit 27 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Am vergangenen Spieltag verlor Dortmund gegen Hertha BSC und steckte damit die fünfte Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund einen deutlichen 5:2-Sieg verbucht.