Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 1:2 bei Comeback von Joshua Kimmich

Von Beginn an agierten sie druckvoll, drängten den Gegner in deren eigene Hälfte – und belohnten sich bereits früh mit dem 1:0. Lewandowski traf nach Vorlage von Thomas Müller zur Führung. Damit erzielten die Bayern im 65. Bundesliga-Spiel in Serie mindestens ein Tor und egalisierten ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2014.