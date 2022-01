Bundesliga: FC Bayern München bindet Lukas Schneller bis 2024

Seit Oktober laboriert das Torhüter-Talent an einer Muskelverletzung und stand dadurch in dieser Spielzeit erst in vier Partien auf dem Platz. Neben Manuel Kainz, Johannes Schenk und Jakob Mayer ist er einer von vier Keepern in der Reservemannschaft des FC Bayern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)