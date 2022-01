Bundesliga: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Borussia Mönchengladbach noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert die Borussia auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer Gladbach als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 37 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Borussia Mönchengladbach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Der aktuelle Ertrag der Borussia zusammengefasst: fünfmal die Maximalausbeute, vier Unentschieden und acht Niederlagen.