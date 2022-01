Bundesliga: Franck Ribéry wechselte wegen Frau Hoeneß nicht vom FC Bayern zu Real Madrid

Als der Franzose im Sommer 2007 an die Isar gewechselt war, ahnte noch niemand, dass seinem Pflichtspieldebüt am 11. August beim 3:0-Erfolg der Münchner gegen Hansa Rostock noch 424 weitere Einsätze folgen würden. Der Dribbelkünstler reifte zum Publikumsliebling und wurde zu einer prägenden Figur des FC Bayern in den 2010-er Jahren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)