Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Köln, 1:3 (0:2)

Hertha BSC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. In der Verteidigung der Hertha stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Hertha BSC verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen.