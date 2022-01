Bundesliga heute: VfL Bochum - VfL Wolfsburg LIVE im TV, Stream & Ticker

Laut Topstürmer Wout Weghorst kommt es vor allem auf den Kopf an. In den Bereichen „Mentalität, Intensität, eklig sein“ - im Vorjahr das große Plus beim Werksklub - habe man „nachgelassen“, sagte der Niederländer, der nach der Verletzung von Nationalspieler Lukas Nmecha (Sprunggelenk) noch mehr im Fokus stehen wird, und forderte eine Rückkehr zur Gier: „Es gibt einen Unterschied zwischen gewinnen wollen und wirklich gewinnen wollen.“