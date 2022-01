Bundesliga: Niklas Süle verlässt den FC Bayern München - das sind die Gründe

Ähnlich wie im Fall David Alaba an die Öffentlichkeit gehen und Druck erzeugen – für Süle nicht die feinste Art, zumal ihm sich in den vergangenen Jahren mehrfach das Gefühl aufdrängte, von einigen handelnden Personen im Verein nicht erwünscht zu sein. Speziell in Phasen, in denen er nach langwierigen Verletzungen Probleme hatte, sich körperlich auf Top-Niveau zu bringen.