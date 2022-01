Bundesliga: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05, 4:1 (1:0)

Dann musste Alexander Hack vom Feld. Hatte sich der Gast damit schon nach 18 Minuten der Siegchance beraubt? André Miguel Valente Silva trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Leipzig, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Szoboszlai versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (46.). Jae-Sung Lee verkürzte für Mainz später in der 56. Minute auf 1:2. RB Leipzig führte schließlich das 3:1 herbei (57.). Mit dem 4:1 sicherte Valente Silva RB Leipzig nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (60.). Am Schluss schlug Leipzig Mainz mit 4:1.