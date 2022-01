Bundesliga: Timo Horn nach Ausbootung beim 1. FC Köln am Scheideweg

Es gab Zeiten, da sahen nicht wenige Experten in Timo Horn einen legitimen Anwärter auf den Platz hinter Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Zeiten, in denen Timo Horn unter anderem bei Borussia Dortmund gehandelt wurde. Zeiten, in denen der FC als Underdog die Liga aufmischte und den FC Arsenal in der Europa League mit 1:0 nach Hause schickte.