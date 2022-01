Bundesliga: Toni Polster über Borussia Mönchengladbach, Hütter, Eberl und Baumgart

Polster: Die Erwartungshaltung in Gladbach ist nach den vergangenen Jahren schon größer geworden. Man hat das im Verein richtig gut gemacht, da wurde fast alles in die Mannschaft gesteckt. Dazu gibt es ein tolles Trainingsgelände. Auch in dieser Saison hatte man sicher gedacht, dass es vorwärts geht und man unter den ersten Fünf landen kann. Aber dem ist nicht so. Die Bundesliga ist von der Qualität sehr groß, da darf man nicht nachlassen. Und die Spieler bringen ihre Leistung nicht mehr auf dem Niveau, wie es noch in der alten Saison der Fall war.