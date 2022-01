BVB: Mats Hummels am Ende seiner Qualen - auch Nationalmannschaft bald wieder ein Thema?

Sollte Hummels also das Ziel WM 2022 in Katar noch erreichen wollen, muss er zu seiner alten Konstanz zurückfinden. „Ich will immer meine Leistung bringen und muss meine Leistung bringen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich da nichts verloren“, sagte Hummels auf die Frage nach der Rückkehr in die Nationalmannschaft.