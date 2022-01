BVB: Transfer-Gerüchte um Andreas Christensen - kann der Chelsea-Star Abwehrprobleme lösen?

Egal wer in dieser Saison spielte, die Abwehr wackelte in steter Regelmäßigkeit. Außer Manuel Akanji, der sich jüngst einer Knie-Operation unterziehen musste und bereits mit dem ein oder anderen Top-Klub im Ausland in Verbindung gebracht wurde, erreichte kaum ein Verteidiger Normalform. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)