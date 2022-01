FC Augsburg: Ricardo Pepi nimmt Lewandowski und Haaland als Vorbilder - so tickt der Neuzugang

Der Augsburger Neuzugang wuchs in der kleinen Stadt San Elizario im El Paso County in Texas auf. „San Eli“, wie es von den Einwohnern auch genannt wird, liegt direkt an der mexikanischen Grenze. Ein großer Teil der Menschen dort lebt unterhalb der Armutsgrenze, auch Pepis Familie selbst hauste jahrelang in einem Wohnwagen.