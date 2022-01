FC Bayern mit Interesse an Denis Zakaria - Effenberg kanzelt Gladbach-Star ab

„Das große Problem in Gladbach ist: Es waren in den vergangenen Wochen und Monaten zu viele Spieler mit ihren Gedanken nicht mehr zu hundert Prozent bei der Borussia. Sie haben sich mit ihrer Zukunft auseinandergesetzt, mit auslaufenden Verträgen, angeblichem Interesse von Topklubs. Sie haben Gladbach als Sprungbrett gesehen nach ganz oben. Und das ist die Wurzel allen Übels“, schreibt der Ex-Profi in seiner Kolumne für t-online. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)