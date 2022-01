Bundesliga, Eintracht Frankfurt: Sow in Augsburg wieder dabei

Die personelle Situation habe sich "ein bisschen entspannt", sagte Glasner. Ex-Weltmeister Erik Durm kehrte am Freitag ins Training zurück. Dagegen befindet sich Danny da Costa nach einem positiven Corona-Test weiter in Isolation. Christopher Lenz und Jens Petter Hauge (beide Muskelverletzung) könnten nach dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in der kommenden Woche wieder dabei sein.