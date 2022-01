Hoeneß zu Corona-Sorgen: "Hoffe, der Wettbewerb bleibt fair"

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim blendet die Corona-Sorgen vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga aus. "Mein Einfluss ist null. Ich kann nur das beeinflussen, was hier passiert. Wir hoffen, dass solche Fälle wie bei Bayern nicht so häufig entstehen und der Wettbewerb fair bleibt", sagte der 39-Jährige vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.