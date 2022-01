Jupp Heynckes: Was Uli Hoeneß für Gerd Müller tat war sein größter Erfolg

Heynckes ist seit vielen Jahren mit Heynckes befreundet. Dass der meinungsstarke Bayern-Macher in der Öffentlichkeit häufig auch kritisch gesehen wird, ist ihm bewusst. „Dass er in seiner Emotion hier und da übers Ziel hinausgeschossen ist, wissen wir alle. Privat ist er ein anderer Mensch. Sehr angenehm in der Kommunikation, in der Diskussion.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)