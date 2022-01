Kramer sieht Bielefeld als Außenseiter

Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld sieht sein Team vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Außenseiterrolle. "Dass wenn wir nach Frankfurt fahren, Frankfurt auch der Favorit ist, das ist uns allen klar, und damit können wir auch leben", sagte Kramer am Donnerstag.