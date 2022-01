Leon Goretzka über Verhältnis zu Joshua Kimmich und Rolle beim FC Bayern

Eine enorme Hilfe ist Goretzka dabei sein kongenialer Mittelfeldkollege Joshua Kimmich. „In unserem Fall würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns blind verstehen. Das war schon so, als wir in der deutschen U21-Auswahl bei Horst Hrubesch zum ersten Mal zusammengespielt haben. Wir denken in den gleichen Lösungswegen.“