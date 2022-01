Bundesliga: Matthäus zur Gladbach-Krise: "Falsche Einstellung vieler"

Dass Sportdirektor Max Eberl weiter an Trainer Adi Hütter festhält, ist für Matthäus keine Überraschung - trotz der neuerlichen Heimniederlage gegen Union Berlin am Samstag. „Die nächsten beiden Spiele sind extrem wichtig in Bielefeld und gegen Augsburg. Das sind Mannschaften, die Gladbach im Grunde schlagen muss“, betonte der einstige Borussia-Spieler, der seine Profikarriere in Mönchengladbach gestartet hatte.