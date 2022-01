Matthias Ginter sitzt bei Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank - das ist nicht fair, sagt Patrick Berger

Geht man so mit einem verdienten Spieler um? Hütter betont stets, dass unter ihm das Leistungsprinzip gilt. Wenn das wirklich der Fall ist, hätte Ginter gegen Leverkusen in der Startelf gestanden. Eine Woche zuvor hatte der Weltmeister von 2014 beim Überraschungssieg in München noch eine tadellose Leistung gezeigt.