Perfekt: Herthas Piatek wechselt zur AC Florenz

Der Transfer von Angreifer Krzysztof Piatek (26) vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zur AC Florenz in die Serie A ist perfekt. Das bestätigten beide Klubs am Samstag. Der polnische Nationalspieler wird zunächst für eine Halbserie an den Klub aus der Toskana ausgeliehen, die Fiorentina besitzt danach noch eine Kaufoption.