Sechste Ligapleite in Serie: Wolfsburg stellt Vereinsnegativrekord auf

"Mentalität, Intensität, eklig sein", hatte Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst gefordert. Doch auch nach der Pause tat sich der Meister von 2009 schwer, zu den Tugenden zurückzufinden, mit denen der VfL in der vergangenen Spielzeit in die Champions League gestürmt war. In der Königsklasse waren Weghorst und Co. trotz einer vergleichsweisen einfachen Auslosung als Gruppenletzter ausgeschieden.