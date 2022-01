Traum-Comeback von St. Juste: Mainz zurück in der Erfolgsspur

Damit bauten die Rheinhessen (27 Punkte) den Vorsprung auf Bochum (23) auf vier Zähler aus. FSV-Coach Bo Svensson ist nach einer Gelben Karte (88.) am nächsten Samstag in Fürth gesperrt. Schon am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bietet sich dem VfL im Achtelfinale des DFB-Pokals an der Castroper Straße die Chance zur Revanche an den 05ern.