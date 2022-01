FC Augsburg: Rekordtransfer Ricardo Pepi - Weinzierl warnt vor Erwartungen

Weinzierl ist davon überzeugt, "dass er einschlägt". Allerdings sei Pepi noch sehr jung und müsse sich an das hohe Niveau in der Bundesliga erst gewöhnen: "Davor warne ich immer." Der FCA sehe in ihm "eine clevere und langfristige Investition, das heißt aber nicht, dass er nicht von Anfang an spielen könnte".