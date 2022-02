1. FC Köln scheitert mit Eilantrag auf Zuschauererhöhung

Der FC wollte erwirken, dass schon am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt mindestens 25.000 Fans in die Arena dürfen. Das OVG lehnte dies am Freitag ab, stattdessen sind maximal 10.000 Fans zugelassen, wie es die aktuelle Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen vorsieht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)