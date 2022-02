Bayer Leverkusen: Robert Andrich empfiehlt sich für die Nationalmannschaft

Nach nur einer Saison im Unterhaus folgte direkt der Sprung zum damaligen Aufsteiger Union Berlin in die Bundesliga. Der damals 25-Jährige zählt damit zu den Spätstartern in der höchsten deutschen Fußballliga. Zum Vergleich: Sein aktueller Mitspieler Jonathan Tah hatte in diesem Alter bereits 150 Erstligapartien auf dem Konto.