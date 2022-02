Bundesliga: Mainz 05 will Bayer Leverkusen ärgern

Die "extrem guten Einzelspieler" gelte es geschlossen als Team zu bekämpfen. "Über außen kommen Frimpong, Diaby und Adli. Da kommt so viel Qualität und Tempo. In der Mitte spielen Wirtz und Schick, das ist auch nicht so schlecht", betonte Svensson: "Wenn du gegen die Allerbesten spielst, musst du dein Spiel optimal auf den Platz bringen und darfst dir weniger Fehler erlauben."