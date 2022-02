Borussia Dortmund: Giovanni Reyna vor dem Comeback beim BVB

Auf diesem ist Reyna im Eins-gegen-Eins mit Mats Hummels zu sehen. Gleich drei Mal düpierte der US-Teenie den Weltmeister von 2014, kam sogar zwei Mal per „Tunnler“ zum Torerfolg. „Thanks for nothing admin“ (“Danke für nichts, Admin“), schrieb Hummels mit einem Lachsmiley zu dem Video.