Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund (Sonntag, 15:30 Uhr)

Mit 43 Punkten auf der Habenseite steht der BVB derzeit auf dem zweiten Rang. Offensiv konnte den Gästen in der Bundesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der bisherige Ertrag von Dortmund in Zahlen ausgedrückt: 14 Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.