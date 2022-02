Bundesliga, Arminie Bielfeld: Fabian Klos verlässt den Verein im Sommer nach elf Jahren

Klos kam in dieser Saison in der Bundesliga auf insgesamt 20 Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Zuletzt erhielt auf der Mittelstürmerposition aber zumeist der 23-jährige Janni Serra den Vorzug. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)