Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – DSC Arminia Bielefeld, 3:0 (1:0)

Kurz darauf bereitete Paulo Henrique Sampaio Filho das 1:0 von Bayer 04 Leverkusen durch Lucas Nicolás Alario vor (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. Moussa Diaby glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Bayer (56./80.). Ein starker Auftritt ermöglichte Leverkusen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen DSC Arminia Bielefeld.