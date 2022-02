Bundesliga: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen, 2:5 (1:3)

Manuel Akanji trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein. Geschockt zeigte sich der BVB nicht. Nur wenig später war Jeremie Agyekum Frimpong mit dem Ausgleich zur Stelle (15.). Kurz darauf bereitete Karim Bellarabi das 2:1 von Bayer durch Florian Wirtz vor (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Robert Andrich in der 27. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Leverkusen mit einer Führung in die Kabine ging. Für den nächsten Erfolgsmoment des Gasts sorgte Jonathan Tah (52.), ehe Moussa Diaby das 5:1 markierte (86.). Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 2:5 (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Bayer am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den BVB.