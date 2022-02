Bundesliga: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Die Angriffsreihe des Heimteams lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der BVB förderte aus den bisherigen Spielen 14 Siege, ein Remis und fünf Pleiten zutage. Dortmund tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.