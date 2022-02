Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin, 1:0 (0:0)

Auf 17. Rang hielt sich Bielefeld in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschten die Gastgeber im Klassement nach vorne und belegen jetzt den 14. Tabellenplatz. Die Offensive von DSC Arminia Bielefeld strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Arminia bis jetzt erst 22 Treffer erzielte. Bielefeld verbuchte insgesamt fünf Siege, zehn Remis und acht Niederlagen. Die letzten Resultate von DSC Arminia Bielefeld konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.