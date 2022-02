Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr)

Gladbach trifft am Samstag mit DSC Arminia Bielefeld auf einen formstarken Gegner. Die Arminia gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt und muss sich deshalb nicht verstecken. Am vergangenen Spieltag verlor Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Union Berlin und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Die Borussia verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 3:1-Sieg zustande.