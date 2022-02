Bundesliga: Emrehan Gedikli verlässt Bayer Leverkusen und wechselt zu Trabzonspor

Gedikli, der aus der eigenen Jugend stammt und 2020 einen Profi-Vertrag erhielt, kam für die Werkself bisher auf vier Joker-Einsätze, allesamt in der vergangenen Saison und drei davon immerhin in der Europa League. In dieser Spielzeit blieben dem Youngster allerdings selbst Kurzeinsätze verwehrt.