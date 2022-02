Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Dortmund (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der FCA konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Dortmund kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Am vergangenen Spieltag verlor Augsburg gegen den Sport-Club Freiburg und steckte damit die elfte Niederlage in dieser Saison ein. Borussia Dortmund gewann das letzte Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 6:0 und liegt mit 49 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel erlitt die Heimmannschaft eine knappe 1:2-Niederlage gegen den BVB. Springt dieses Mal mehr für den FC Augsburg heraus?