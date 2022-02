Bundesliga: FSV Mainz 05, war der Hype um Burkardt verfrüht

Nach sechs Toren und zwei Vorlagen in acht aufeinanderfolgen Partien wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nationaltrainer Hansi Flick soll ihn bereits auf dem Zettel stehen gehabt haben. Doch der Sprung in den Kader der Akteure, die zu den allerbesten des Landes gehören? Dieser Anruf von Flick wäre für den gebürtigen Darmstädter wohl noch zu früh gekommen und hätte den Druck auf ihn deutlich erhöht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)