Bundesliga, Hertha BSC droht Relegation, während Union das Pokalfinale spielt | Kolumne von Tobias Holtkamp

Das riesige Fußball-Projekt in der Haupstadt macht, zweieinhalb Jahre nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst, tatsächlich keinem mehr Freude! 375 Millionen Euro wurden von Windhorsts Tennor-Gruppe in dem Zeitraum an den Klub gezahlt - es hat nichts gebracht. Okay, außer Windhorst auf die Palme...