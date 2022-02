Bundesliga: Hertha BSC – RB Leipzig, 1:6 (0:1)

Kurz darauf bereitete Yussuf Poulsen das 1:0 von RB Leipzig durch Benjamin Henrichs vor (19.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Eine Vorlage von Santiago Lionel Ascacíbar erreichte Stevan Jovetic, der zum Ausgleich traf (47.). Marc Oliver Kempf erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 61. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Christopher Nkunku glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für RB (63./66.). Für das 4:1 sorgte Leipzig in Minute 73. Haïdara legte in der 80. Minute zum 5:1 für RB Leipzig nach. RB überrannte Hertha BSC förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.