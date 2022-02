Bundesliga, Hertha BSC: Wofür wurden die Millionen von Lars Windhorst investiert?

Genau diese 375 Millionen Euro hat Windhorst mittlerweile in den Hauptstadtklub investiert und ist damit mit 66,6 Prozent an der KGaA beteiligt. Doch der „Big City Club“, der entstehen sollte, ist nicht in Sicht. Stattdessen kämpft Hertha praktisch seit Windhorsts Einstieg im Juni 2019 gegen den Abstieg aus der Bundesliga.