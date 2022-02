Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach dem 5:2-Coup bei Borussia Dortmund geht der Bayer-Coach voller Zuversicht in die Partie: „Selbstverständlich nehmen wir Selbstvertrauen aus dem BVB-Spiel mit. Wir zeigen der Mannschaft aber auch auf, was geklappt hat, damit wir neben dem Gefühl auch ein klares Verständnis dafür haben, was gut und was nicht so gut war.“