Bundesliga heute: Hertha BSC - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

RB Leipzig war zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad im Einsatz (2:2). Zuvor konnte die Mannschaft von Domenico Tedesco vier der letzten fünf Spiele in der Bundesliga für sich entscheiden. Derzeit steht Leipzig auf dem sechsten Tabellenplatz, möchte sich aber für die Champions League qualifizieren.